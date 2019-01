Statsministeren står i spidsen for erhvervsfremstød i Indien

Statsminister Lars Løkke Rasmussen rejser den 18.-20. januar til Indien for at stå i spidsen for en større dansk erhvervsdelegation. Sammen med flere topchefer og Dansk Industri deltager statsministeren ved erhvervs- og investeringsmessen Vibrant Gujarat.





Statsministeren vil også forestå den formelle indvielse af den nybyggede danske ambassadebygning i New Delhi samt åbne det nyetablerede Danske Kulturinstitut i Indien.





***





Under besøget mødes statsministeren med Indiens premierminister Narendra Modi.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:





”Mit besøg i Indien og mit møde med premierminister Modi markerer en væsentlig styrkelse af Danmarks forhold til Indien. Premierminister Modi og jeg mødtes senest i Stockholm i april 2018 i forbindelse med et nordisk-indisk topmøde. Indien er verdens største demokrati, en hurtigt voksende økonomisk stormagt og repræsenterer et kæmpe marked også for danske virksomheder. Besøget er en unik mulighed for at fremme danske erhvervsinteresser i Indien.





Danmarks store engagement i Indien markeres yderligere ved, at jeg officielt indvier den nybyggede danske ambassade i New Delhi. Derudover har jeg den glæde at åbne det Danske Kulturinstitut i Indien, som vil medvirke til yderligere at styrke de stærke kulturelle og historiske bånd mellem vores to lande.”





***