Statsministeren taler i Europa-Parlamentet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen holder den 28. november tale i Europa-Parlamentet i Bruxelles om EU’s fremtid. Efterfølgende er der debat med parlamentets medlemmer. Talen finder sted kl. 15.10.





I forbindelse med besøget mødes statsministeren med formanden for Europa-Parlamentet Antonio Tajani, formanden for Det Europæiske Råd Donald Tusk og formændene for de politiske grupper EPP, S&D og ALDE. Statsministeren vil også holde et fællesmøde med danskere ansat i EU’s institutioner.





Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler forud for besøget:





”EU er født ud af asken af århundreders krig, konflikt og adskillelse. EU er og bliver fredens projekt. Vi har brug for et stærkt EU. Men vi har også brug for et Europa, som befolkningerne har tillid til, og som løser de store grænseoverskridende udfordringer, der optager borgerne.





Vi skal sikre, at EU har det rigtige ambitionsniveau til at tage sig af udfordringer som migration, klimaforandringer, vækst og jobskabelse. Og vi skal helt grundlæggende huske på, at EU-samarbejdet gør os stærkere, rigere og mere robuste i forhold til globale udfordringer. Men vi skal også sige fra, hvis EU blander sig i ting, landene bedre kan løse selv. Det vil være mit hovedbudskab til parlamentets medlemmer.”