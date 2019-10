Statsministerens udtalelse i forbindelse med Joy Mogensens orlov

Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen fødte sin datter tidligt lørdag morgen den 5. oktober 2019. Forinden havde lægerne kunnet konstatere, at datteren, Sarah, ikke længere var i live, og fødslen blev derfor sat i gang.





Statsministeriet opfordrer pressen og offentligheden til at respektere Joy Mogensens mulighed for i fred at håndtere sin sorg og komme sig efter sin fødsel.





Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

"At miste et barn er et helt ubærligt tab, og alle vores tanker er selvfølgelig hos Joy. Vores opgave nu er at give hende al den støtte og hjælp, som vi overhovedet kan, og sikre hende ro til, at hun kan bearbejde sorgen. Det beder jeg om, at alle vil respektere".



Bisættelsen bliver holdt i stilhed alene for familien og de nærmeste.



Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen påbegyndte orlov fredag den 4. oktober 2019. Hun vil være fraværende som følge af orloven indtil videre. Ministeren for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn fungerer under orloven som kulturminister, og transportminister Benny Engelbrecht fungerer som kirkeminister.





Hverken Statsministeriet, Kulturministeriet eller Kirkeministeriet har yderligere oplysninger.