Stavnsbandið í Føroyum

Dan Klein --- 16.01.2018 - 09:45

Nú haldi eg at tað er uppá tíðina, at okkara politikarar vakna úr dvala. - Í 1788 bleiv ”stavnsbandið” bannað í tí danska kongaríkinum, men nú eru peningastovnarnir spakuliga begyntir at innføra tað aftur.





- Teir hava sett sær fyri, at tað eru teir sum skulu avgera hvar í Føroyum, føroyingar skulu búgva. - Vit hoyra ferð eftir ferð, at tað ongantíð hevur gingið so gott í Føroyum sum akkurát nú. Tó hava fólk enn sera trupult at fáa fígging til at keypa sethús ”úti á bygd”.





- Eitt dømi er at ein familja ikki fekk lán uppá 1,0 mill. kr. til at keypa eini hús á bygd (40 min. úr Tórshavn), men sama familja fekk bjóða lán uppá 2-3 mill. kr. um tey keyptu hús í Tórshavn.





(Fleiri líknandi dømir eru runt alt landið). – Einasta loysn uppá hetta er at okkara politikarar skulu skipað soleiðis fyri, at ”Bústaðir” eisini begynnir at veita lán til vanligt húsakeyp “úti á bygd” og ikki bert orkulán.





- So kunnu peningastovnarnir ”eiga” Tórshavn og hinar útvaldu bygdirnar. (Tað hevði kanska eisini sprongt “bústaðar-bobluna” í Havn, til frama fyri vanlig havnarfólk).





Torri Thomsen.