Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Støjbergs linedans mellem jura og politik

For Inger Støjberg er det mindst lige så vigtigt at vinde den folkelige opinion som at blive juridisk frikendt i rigsretssagen. Men hendes slalom mellem politik og jura er farefuld, og det gav anklageren noget at bore i under Rigsrettens første afhøring af Støjberg.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Støjbergs linedans mellem jura og politik - Altinget - Alt om politik: altinget.dk