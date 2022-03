Afbrænding af Dannebrog i Pakistan midt under Muhammed-krisen i februar 2006. Foto: Mohsin Raza/Reuters/Ritzau Scanpix

Stort flertal for undervisning i Muhammed-krisen

Over halvdelen af danskerne mener, at der skal undervises i Muhammed-krisen, mens kun hver sjette er imod. Det viser en ny meningsmåling, mens der i Folketinget forhandles om at gøre Muhammed-krisen til en del af kanon.

Erik Holstein

Journalist og politisk kommentator