Stórur áhugi í at fara í læru

Lasse Lauritsen Gartnari Hjálpirót









Seks ymiskir handverksmeistarar og formenn luttóku til tiltakið, har tey greiddu frá, hvat ein lærlingaútbúgving inniber. Tey fortaldu um, hvussu man ber seg at fyri at fáa eitt lærupláss og hvørjar eginleikar tað krevur. Eisini bleiv tosað um teir mongu møguleikarnar, man hevur sum handverkari.Næmingarnir á NámX sluppu inn at lurta eftir tveimum ymiskum handverkarum. Eftir hetta vóru handverkararnir verandi á staðnum, so næmingarnir kundu spyrja um ymiskt, og sigast má at áhugin var stórur, har næmingarnir høvdu nógvar spurningar og vístu stóran áhuga.Tey sum luttóku vóru:Jákup Eli Poulsen Timburmaður Jep SmíðJón Samuelsen Rørsmiður Maria PoulsenPætur K. Jacobsen Maskinsmiður MestTorleif Johansen Bilsmiður Waag bilarMarian Klein Ivansdóttir Hárfríðkan Royal