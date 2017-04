Stórur kórfestivalur í Norðurlandahúsinum

Dan Klein --- 05.04.2017 - 09:15

Við umleið 180 sangarum mundi felagskórið á Kórfestivalinum 2016 vera eitt av størstu kórum, sum nakrantíð hevur framført í Norðurlandahúsinum





Tíðindaskriv frá Kórsambandi Føroya 4. apríl 2017





Leygardagin 29. apríl verður skipað fyri stórum kórtiltaki í Norðurlandahúsinum undir heitinum “Kórfestivalur 2017”. Umframt luttøku av 13 kórum kring landið, verður eisini skipað fyri einum felagskóri, sum Unn Patursson hevur skrivað eitt kórverk til.





Talan er um triðja kórfestivalin á rað, sum hevur avloyst traditionellu kórstevnuna yvir tveir, tríggjar dagar, ið varð fyriskipað ígjøgnum nógv ár. Hetta nýggjara kórtiltakið verður hildið ein og sama dag, tí tað er lættari at fáa fólk at luttaka, tá tiltakið ikki fer yvir fleiri dagar.





Endamálið við kórfestivalinum er at fremja og menna føroyskan kórsang. Fyri tveimum árum síðani luttóku 8 kór, í fjør 11 kór, og í ár er talið komið upp á higartil 13 tilmeldaði kór. Talan er um Tórshavnar Manskór, Tarira, Fuglafjarðar Sangkór, Gøtu Kirkjukór, Eystanljóð, Havnarkórið, Morgunkórið, Xperiment, Kamarkórið, Glymur, Vestmanna Sangkór, Kristiliga Sangkórið og Flóð.





Eins og hini árini verða virðislønir handaðar. Fyrsta virðisløn verður fyri bestu framførslu, har hugsað verður hugsað um eitt nú neyvleika (presisión), tónlistagávur og dynamikk.





Onnur virðisløn verður fyri mest upprunakendu, skemtiligu ella sermerktu framførslu. Til dømis tá ræður um framførsluhátt, rørslu, koreografi, serligan innmarsj, fjølbroytni í uppstilling og so framvegis. Tað vil siga at vísa nakað, sum ger framførsluna skemtingarsama ella út yvir tað vanliga.





Triðja virðisløn er ein áhoyraravirðisløn, har áhoyrarnir kunnu seta kross á ein atkvøðuseðil, sum verður samlaður inn, meðan felagskórið syngur.





Endamálið við kappingini er at fáa kórini at hugsa eitt sindur um, hvussu og hvat tey syngja. Talan er sostatt ikki um ikki katogoriir at kappast í, men at hetta meira er íblástur til kórini at finna upp á okkurt, sum kann gera eina framførslu eitt sindur øðrvísi enn vanligt.





Framføra nýskrivað kórverk

Eins og í fjør er leiðari fyri felagskórið, Tóra Vestergaard, ið er ættað av Tvøroyri. Hon hevur útbúgving í sangi og kórleiðslu frá Syddansk Musikkonservatorium, og leiðir eitt nú føroyska Húsakórið í Keypmannahavn.





Felagskórið fer at framføra verkið “Heystforsøgn”, sum Kórsamband Føroya hevur biðið Unn Patursson skriva til høvið. Orðini eigur Lív Maria Róadóttir Jæger. Í fjør høvdu heili 180 sangarar teknað seg til felagskórið, og tað verður valla minni í ár, tá tekningarfreistin er úti 15. apríl.





Nevndin í Kórsambandi Føroya og fyrireikararnir – umboðandi nøkur av kórunum í Havn – eru samd um, at bæði kórfestivalurin í 2015 og í fjør eydnaðust stak væl, og tí hevur ongantíð verið ivi um, at hetta fór at vera eitt afturvendandi tiltak.





Kórfestivalurin 2017 byrjar klokkan 10.00 í Norðurlandahúsinum, tá vant verður til felagskórið. Tó er fyrsta venjingin til felagskórið kvøldið fyri, fríggjakvøldið 28. apríl, klokkan 18.30-21.00, eisini í Norðurlandahúsinum.





Sjálv konsertin byrjar kl. 16.00 leygardagin 29. apríl í stóra salinum í Norðurlandahúsinum, har fyrst einstøku kórini fara at framføra, og síðani felagskórið. Eins og undanfarin ár verður Tórður Mikkelsen frásøgumaður. Um kvøldið verður skipað fyri veitslu í HB-húsinum fyri luttakarunum.





Um nakar ynskir at vita meira um “Kórfestivalur 2017”, sum verður fyriskipaður í samstarvi millum Kórsamband Føroya og nøkur av sangkórunum í Havn, kann viðkomandi seta seg í samband við Kára Bæk, formann í Kórsambandi Føroya, á tlf. 270142.





