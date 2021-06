Morten Bødskov kritiseres af regeringens tre støttepartier for at have brugt Skatteministeriets embedsmænd til at udarbejde materiale til Socialdemokratiets erhvervsklub. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Støttepartier kritiserer Bødskov efter nye afsløringer om S-erhvervsklub: Kræver regelændringer

De tre støttepartier revser regeringen og vil stramme reglerne, efter Morten Bødskov i flere tilfælde har fået hjælp af Skatteministeriets embedsmænd til at udarbejde materiale til møder i Socialdemokratiets erhvervsklub. Enhedslisten vil kalde ministeren i samråd.

Foto: Morten Bødskov kritiseres af regeringens tre støttepartier for at have brugt Skatteministeriets embedsmænd til at udarbejde materiale til Socialdemokratiets erhvervsklub. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Støttepartier kritiserer Bødskov efter nye afsløringer om S-erhvervsklub: Kræver regelændringer - Altinget - Alt om politik: altinget.dk