Enhedslisten er klar til at lægge fornyet pres på regeringen for at få forbedret dagpengesystemet ved enten reform- eller finanslovsforhandlinger. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Støttepartier presser på for højere dagpengesats før finanslovsforhandlinger

Med afsæt i en opfordring fra fagbevægelsen intensiverer støttepartierne SF og Enhedslisten nu presset på regeringen for at forbedre dagpengesystemet på den næste finanslov. Regeringen er mere afventende, og det samme er Radikale.

