Stuðul til 9 filmsverkætlanir

Dan Klein --- 18.10.2016 - 09:15

Mentamálaráðið hevur á øðrum sinni í ár lýst við møguleikanum at søkja stuðul av filmsjáttanini. Inn komu sekstan umsóknir, og níggju av hesum fáa stuðul.





Verkætlanirnar, ið hava fingið stuðul, eru:





Jónfinn Stenberg 67.000 kr.

Sakaris Stórá 100.000 kr.

Eir í Ólavsstovu 25.000 kr.

Franklin Henriksen 20.000 kr.

Pætur M. Dahl 100.000 kr.

Árni Nicolajsen 28.000 kr.

Bluebird Film 25.000 kr.

Rammatik 25.000 kr.

Jens L. Thomsen 40.000 kr.





Í stuðulsumfarinum vóru kr. 430.000 tøkar at býta út. Filmsjáttanin hjá Mentamálaráðnum er annars samlað kr. 1,5 mió. Í ársins fyrsta umsóknarumfari vóru 1.070.000 tús. kr. lutaðar út, og 17 fingu stuðul.





Játtanin til film byrjaði í 2014 við kr. 500.000, og síðan hevur hon verið raðfest, so hon nú er 1,5 mió. kr. Stórt filmsvirksemi er í Føroyum, sum sæst aftur á stóra talinum á umsóknum og eisini á eitt nú árliga Geyta-tiltakinum í Norðurlandahúsinum í desember, har nýggir filmar verða valdir út at verða sýndir fyri áskoðarafjøldini.





Rigmor Dam, landsstýriskvinna í mentamálum, sigur, at filmsjáttanin er bulurin í føroysku filmsgerðini og er alneyðug fyri, at føroyskar søgur verða sagdar í livandi myndum, og at føroysk filmsvinna kann menna seg.





Millum filmarnar, ið hava fingið stuðul hesa ferð, er ein heimildarfilmur um mætu listakvinnuna Ruth Smith. Tað er Árni Nicolajsen, ið stendur fyri verkætlanini. Jónfinn Stenberg hevur fingið stuðul til at gera filmin “Tey smittaðu” lidnan. Talan er um ein zombie-film, ið gongur fyri seg í Havnar gøtum. Ein nýggjur spælifilmur verður eisini gjørdur í løtuni, og tað eru Pætur M. Dahl, sum arbeiðir við verkætlanini “Eitt sindur um, hvussu vit elska”.





Stuttfilmar, heimildarfilmar, spælifilmar, listafilmar og handritsmenning eru millum sløgini og tættirnar hesa ferð. Fyrsti spælifilmurin hjá Sakaris Stórá, “Dreymar við havið”, væntast eitt nú at verða liðugur fyrst í komandi ári, og tá fáa føroysku áskoðararnir høvi at skoða verkið.





(Myndin er frá Zombiefilminum hjá Jónfinn Stenberg)