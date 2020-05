Stuðul til at kanna, hvussu Føroyar loftaðu koronakreppuni

Granskingarráðið hevur játtað stuðul til tvær verkætlanir afturat, sum skula granska í korona-tengdum viðurskiftum.





Granskingarráðið:





Onnur verkætlanin í hesum umfarinum kallast: ”Politisk leiðsla og samskifti í undantaksstøðu - hvussu Føroyar loftaðu koronakreppuni”





Her er ætlanin at kortleggja og greina politiska samskiftið og leiðsluna í sambandi við koronakreppuna í eitt tíðarskeið frá tí, at fyrsti føroyingurin var smittaður av COVID19.





Verkætlanarleiðari er Jens Christian Svabo Justinussen, lektari á Søgu- og Samfelagsdeildini á Fróðskaparsetrinum. Aðrir luttakarar eru Rógvi Olavson, Bárður Larsen og Kári Holm Johannesen.

Stuðulin er kr. 68.593





Hin verkætlanin kallast:”Hvussu verður sálarheilsan hjá barnakonum ávirkað av COVID-19 kreppuni og víðkaðu varsemisreglunum hjá Sundhedsstyrelsen.”





Her er ætlanin við spurnarbløðum og samrøðum at fáa barnakonur at seta orð á, hvussu tær hava tað í hesi undantaksstøðuni. Hetta verður gjørt aftaná 28. viku av viðgongutíðini.





Verkætlanarleiðari er Sanne Storm, granskari á Psykiatriska Deplinum á Landssjúkrahúsinum. Stuðulin er kr. 128.068.





Hetta er fimta umfar av stuðli frá COVID-19 átakinum. Tilsamans hava nú 13 verkætlanir fingið 2.538.141 kr. í stuðli frá Granskingarráðnum. Sí samlað yvirlit her





Formliga ber enn til at søkja stuðul til korona-tengdar granskingarverkætlanir, men tøka stuðulsupphæddin er avmarkað og nakrar umsóknir verða í løtuni viðgjørdar. Hildið verður fram við skipanini, so leingi játtan er tøk til endamálið.





Stuðulin til COVID-19 granskingina kemur frá Granskingargrunninum, Sjúkrakassagrunninum og frá fleiri vinnufyritøkum í Føroyum. Tilsamans umleið 3,1 mió. kr. eru tøkar til átakið. Talið av fyritøkum, sum hava stuðlað, er nú komið uppá 10.





Mynd av tíðindafundi tikin frá in.fo - myndamaður Álvur Haraldsen (c)