Granskingargrunnurin fær eina árliga játtan á fíggjarlógini at luta út til stuðul til gransking. Til ber tí at søkja um stuðul til gransking úr Granskingargrunninum eina ferð um árið.

Komandi umsóknarfreistin verður 15. februar 2020, kl 12.00 føroyska tíð.

- gransking og menning, ið hava týdning í føroyskum høpi

- granskingarverkætlanir, sum fevna um vinnumenning og vinnugransking

- verkætlanin fevnir um samstarv millum granskarar, granskingarumhvørvi og vinnuna

Tað verður kravt at:

- í minsta lagi 1/3 verður fíggjaður av øðrum enn Granskingargrunninum. Undantak kann tó gerast í heilt serligum føri.

Minstamark fyri stuðli til verkætlanir er 80.000 kr.

Umsóknir skula skrivast á enskum máli á serligt oyðublað ið kann heintast her . Eisini er skrivlig vegleiðing at finna her