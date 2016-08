Spyr.fo og Krabbameinsfelagið hava endurnýggjað stuðulsavtaluna, sum varð gjørd fyri góðum ári síðani.

Dan Klein --- 30.08.2016 - 09:30

Spyr.fo og Krabbameinsfelagið hava endurnýggjað stuðulsavtaluna, sum varð gjørd fyri góðum ári síðani. Stuðulin fer til gransking og upplýsing um prostata- og bróstkrabba, sum eru størstu sjúklingabólkar hjá monnum og kvinnum.





Spyr.fo er skjótur, ómakaleysur og ókeypis stuðulsmøguleiki, har fólk stuðla við at svara skjótum spurnarkanningum á fartelefonini. Afturfyri letur tann, ið ger kanningina, eina upphædd til Krabbameinsfelagið.





Ynskja fólk á henda hátt gera mun, er tað einasta sum krevst, at tey hava eina snildfon og skráseta seg á spyr.fo. Tá ið ein hevur skrásett seg, fær viðkomand av og á eini sms-boð við smáum spurnarkanningum, sum verða svaraðar beinleiðis á fartelefonini. Kanningarnar taka einans 1-2 minuttir at svara. Hvørja ferð ein luttakari svarar, letur tann sum ger kanningina 4 kr til Krabbameinsfelagið. Hetta ljóðar kanska ikki av nógvum, men tá ið 300-400 fólk svara hvørji kanning, verður hetta skjótt til ein munandi stuðul til Krabbameinsfelagið.





"Í Krabbameinsfelagnum eru vit sera fegin um samstarvið, sum higartil hevur veitt okkum 79.720 krónur í stuðli, og tí vilja vit heita á enn fleiri føroyingar at taka undir við hesum møguleika og skráseta seg á spyr.fo," sigur Durita Tausen, formaður í Krabbameinsfelagnum. "Eisini heita vit á tey, sum longu hava skrásett seg, at svara so ofta sum til ber, tá ið tey verða spurd og á tann hátt vera við til at stuðla stríðnum móti krabba”.





Higartil eru umleið 3.700 føroyingar eldri enn 15 ár skrásettir hjá Spyr.fo.