Stuðulsskriv til Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar

Dan Klein --- 08.11.2017 - 09:30

Starvsmannafelagið vil við hesum vísa sín treytaleysa stuðul til Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar í stríði teirra at fáa nýggjan sáttmála.





Semja finst bert, um partarnir seta seg saman fyri at finna eina felags loysn, tí vilja vit heita á lønardeildina hjá Fíggjarmálaráðnum um aftur at seta seg við samráðingarborðið saman við sjúkrarøktarfrøðingunum, tað er har, ið loysnin eigur at finnast.





Við fakfelagskvøðu





Starvsmannafelagið





Súni Selfoss, formaður