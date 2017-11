Stuðulsyvirlýsing

Dan Klein --- 07.11.2017 - 09:26

Føroya Pedagogfelag gevur hervið sín fulla stuðul til Føroysku Sjúkrarøktarfrøðingunum í samband við verandi verkfall.





Føroya Pedagogfelag átalar eisini, at gjørdar lønaravtalur hjá Fíggjarmálaráðnum við Starvsmannafelagið, skal verða lønarkarmur fyri aðrar lønarbólkar, og tekur eisini fult undir við, at tíðin er búgvin at rætta skeivleikar í lønarlagnum millum útbúgvingar- og starvsbólkar í Føroyum.





Fíggjarliga ber í hesum tíðum væl til at gera íløgur í vælferðarsamfelagið, og sýna virðing fyri heitu hondunum í landinum.





Vegna Føroya Pedagogfelag





Jógvan Philbrow

formaður