Forsvarsminister Trine Bramsen og forsvarschef/styrelseschef Flemming Lentfer. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Styrelseschef, arktisk isenkram og kampfly tog overskrifterne i første forsvarshalvår

En banal strid om en cheftitel var med til at grave grøften mellem forsvarsministeren og forligskredsen dybere i et halvår, der også bød på et forlig om nyt arktisk isenkram, nationens første F-35 kampfly og farvel til Afghanistan.

