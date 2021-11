Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Sundhedsministeriet har indtaget en overraskende stor rolle i minksagen: Fredag afhøres Heunicke

Fredag (i går), udspørger Minkkommissionen sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i sagen om aflivning af mink. Her er de punkter, hvor Sundhedsministeriet ser ud til at have spillet en særligt aktiv rolle, og de gode spørgsmål til ministeren.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Sundhedsministeriet har indtaget en overraskende stor rolle i minksagen: Fredag afhøres Heunicke - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Kristine Korsgaard

Journalist