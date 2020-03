Svartkjaftakanningar avlýstar

Hesar kanningarnar skuldu verið brúktar í stovnsmetingini av svartkjafti í ICES seinni í summar, og tað er sera óheppið, at vit ikki fáa hesi úrslit við.









Rættuliga leingi sá út til at ein kanning við teimum trimum londum, sum eftir vóru, fór at verða gjørd. Men í vikuskiftinum gjørdist greitt, at kanningarnar av svartkjafti í ár vera av ongum ─ og tískil fer Magnus Heinason ikki árliga svartkjaftatúrin í ár. Svartkjaftakanningar hava verið gjørdar eftir verandi leistinum síðani 2004.