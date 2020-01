Syndarlig arbeiðsvanlukka

Mynd: Niclas Jessen



Í dag umleið kl. 14.10 hendi ein syndarlig arbeiðsvanlukka í grótbrotinum á Hústoft í Eysturoynni.

Ein dumpari bakkaði útav ovarliga í grótbrotinum, har hann skuldi vippa eitt less av.





Av enn ókendum orsøkum fer dumparin á glið niður eftur skráanum, og endar á takinum í einum 3 metra djúpum hyli.





Sjúkrabilur, sløkkilið, froskmenn, politi og ein stórur arbeiðskrani vóru skjótt send á staðið, men umstøðurnar gjørdu, at ikki var lætt at bjarga føraranum, tí at talan er um ein dumpara, ið vigar 35 tons og trupult var sleppa tætt at vanlukkustaðnum.





Førarin – ein 73 ára gamal maður – bleiv staðfestur deyður á staðnum, eftir at hann var bjargaður út úr førarahúsinum.





Arbeiðseftirliið og politiið gera nærri kanningar av óhappinum.





Avvarðandi eru kunnaði.