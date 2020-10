Systemiski buffarin framvegis á 2%

Orsakað av Covid-19 avgjørdi danski vinnumálaráðharrin í mars í ár at útseta at hækka systemiska buffarin hjá føroysku bankunum frá 2% til 3% til 1. januar 2021. Ætlanin við hesum var at stuðla upp undir, at føroysku bankarnir framhaldandi skuldu kunna veita lán, samstundis sum teir kundu taka á seg møgulig tap orsakað av Covid-19.

Óvissan av Covid-19 er framvegis stór, og tí verður í fyrsta lagi í 2021 støða tikin til, nær systemiski buffarin skal hækka. Fyri at lætta um kapitalætlanirnar hjá peningastovnunum, verður boðað frá, at buffarin hækkar 12 mánaðar áðrenn kravið kemur í gildi.

Føroyska Váðaráðið tekur undir við hesi avgerð.

Soleiðis stendur í tíðindaskrivinum frá danska váðaráðum:

Den systemiske buffer på Færøerne hæves tidligst i 2021

Den 19. marts 2020 besluttede erhvervsministeren, efter henstilling fra Rådet, midlertidigt at reducere den generelle systemiske buffer på Færøerne fra 3 pct. til 2 pct. (Link). Henstillingen var en reaktion på usikkerheden og udfordringerne forbundet med udbredelse af covid-19. Kapitallettelsen skulle bidrage til at give de færøske banker bedre muligheder for at absorbere eventuelle tab og fortsætte kreditgivningen. I henstillingen fra Rådet anbefales det, at reduktionen i udgangspunktet løber til ultimo 2020.

Rådet har nu besluttet, at det tidligst i 2021 vil henstille om at hæve den systemiske buffer på Færøerne til 3 pct. Desuden har Rådet besluttet at anvende en varsling på 12 måneder, fra det henstilles, at buffersatsen ændres, til ændringen træder i kraft. Varslingen har til formål at lette de færøske bankers kapitalplanlægning, da de derved er sikret en periode på 12 måneder til at opfylde en højere buffersats. Føroya Váðaráð, det færøske risikoråd, støtter denne beslutning.

