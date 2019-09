Mynd: Rigspolitiet

Takkeskriv vedrørende savnet østrisk statsborger

I samarbejde med lokale beboere, frivillige bjærgningsfolk og Atlantic Airways gjorde Færøernes Politi en stor indsats for at finde den pågældende.





Jeg takker politiet og det samlede eftersøgningsmandskab for den store indsats i forbindelse med eftersøgningen af den østrigske statsborger i januar 2019.





Deltagelsen fra alle indbyggere på Færøerne i denne tragiske ulykke er blevet særligt værdsat.









I januar 2019 omkom en østrigsk statsborger under tragiske omstændigheder på Fugloy.Familie til den pågældende kom til Færøerne og fik blandt andet lejlighed til at komme ud på Fugloy.Den østrigske ambassadør i Danmark har i dag sendt et takkebrev til Færøernes Politi, og hun skriver i dette brev blandt andet følgende: