For 20.000 kroner kan virksomheder og interesseorganisationer blive medlem af Socialdemokraternes erhvervsklub, hvor blandt andet statsminister Mette Frederiksen (S) møder op og fortæller om regeringens politik. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Tandlæger vil ud af S-erhvervsklub hurtigst muligt: De rige kan betale sig foran i køen, og det er problematisk

Tandlægeforeningens formand kendte ikke til medlemskab af S-erhvervsklub, før organisationen skilte sig af med sin direktør i foråret 2021. "Det burde ikke være nødvendigt at betale til en erhvervsklub for at få et møde med ministeren," siger Susanne Kleist.

Foto: For 20.000 kroner kan virksomheder og interesseorganisationer blive medlem af Socialdemokraternes erhvervsklub, hvor blandt andet statsminister Mette Frederiksen (S) møder op og fortæller om regeringens politik. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Tandlæger vil ud af S-erhvervsklub hurtigst muligt: "De rige kan betale sig foran i køen, og det er problematisk" - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Christoffer Lund-Hansen

Erhvervsredaktør