Tann óhoyrdi ágangurin

Dan Klein --- 25.10.2017 - 09:38

ÍSF hevur gjørt ein faldara um kynsligan ágang í ítróttarfeløgum.





Kynsligur ágangur í føroysku ítróttafeløgunum er kanska ikki hugaliga evni at viðgera. Tað er tó ein sannroynd, at slíkur ágangur móti børnum og ungum kann koma fyri í øllum feløgum. Hóast vit sum ítróttaleiðarar hava ilt við at trúgva, at slíkt hendir í okkara egna felagi, so mugu vit vera opin fyri, at kynsligur ágangur tíverri kann koma fyri í øllum feløgum og at tað tí er partur av okkara ábyrgd at verja børn og ung móti slíkum ágangi.





Ítróttasamband Føroya hevur tí í samstarvi við Danmarks Idrætsforbund tilevnað hendan bóklingin fyri at

• feløg skulu vera ansin og geva gætur at kynsligur ágangur kann koma fyri

• eggja feløgum at tosa um, hvussu vit kunnu fyribyrgja kynsligum ágangi

• fortelja venjarum, leiðbeinarum og leiðarum hvat kann verða gjørt, um illgruni er um kynsligan ágang

• upplýsa um hvørjar lógarreglur eru galdandi viðvíkjandi kynsligum sambandi við børn og ung









Hava tit annars spurningar, eru tit vælkomin at venda tykkum til Jarvin Feilberg Hansen, tel.nr. 280706, teldupost: jfh@isf.fo