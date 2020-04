Tekin um krabbamein

Hevur tú illgruna um, at tú hevur krabbamein, eigur tú at seta teg í samband við tín lækna.

Í hesum døgum eru flest av okkum heima orsakað av koronasmittuni COVID-19, men um tú hevur illgruna um, at tú hevur krabbamein, eigur tú kortini at fara til lækna. Tað hevur týdning at verða kannað/ur skjótt, fyri at sleppa undan illgruna og ótta, og fyri at fáa viðgerð um tú hevur krabbamein.





HER. Fleiri ymisk tekin kunnu vera um tú hevur krabbamein, og hevur tú eitt ella fleiri av hesum teknum, er umráðandi at fara til lækna skjótast gjørligt. Kræftens Bekæmpelse í Danmark hevur almannakunngjørt sjey høvuðstekin um krabbamein, sum Krabbameinsfelagið eisini vísir á. Tekinini sært tú





Tú kann lesa meira um tekin um krabbamein á heimasíðuni hjá Kræftens Bekæmpelse HER