The Body Shop stuðlar bróstunum

Frá hósdegnum 10/10 til og við hósdagin 17/10 ímillum kl.13 og 16 er møguleiki fyri at fáa lagt eina lætta makeup við ráðgeving fyri einans 200 kr. Peningurin fer óskerdur til bólkin Bót til Bata hjá Krabbameinsfelaginum.





Bróstkrabbi rakar 1 av 10 kvinnum. Ikki bert kvinnan sjálv blívur rakt, men eisini øll familjan. Latið okkum øll standa saman og stríðast fyri at fáa bestu gransking á økinum.



Tilberð at tryggja sær eina tíð við at ringja ella skriva til okkum á 519505 ella 319505.