The Islands and the Whales

Dan Klein --- 22.03.2017 - 08:30

En film af Mike Day, Lørdag den 25. marts kl. 16





Nordatlantisk Hus viser, i samarbejde med filmfestivalen CPH:DOX 2017 og Føroyingafelagið á Fyn - Færøsk forening på Fyn, filmen THE ISLANDS AND THE WHALES.





Færøerne har altid været dybt afhængige af havet som en ressource til overlevelse. Jorden er ikke så frugtbar i det kolde nord, så det er på havet de har høstet deres afgrøder.

Jagten på hvaler og fugle har holdt færingerne i live i generationer og har givet dem det liv, de holder af; et liv, de ville give videre til deres børn. Men nu står de overfor en trussel mod deres traditioner.





Det er ikke kontroverserne om hvalfangsten, der truer de færøske traditioner; truslen kommer fra hvalerne selv. Færingerne mærker følgerne af de forurenede have. De konstaterer, at hvalerne er giftige, forurenede af verden omkring dem. Det, der engang sikrede deres overlevelse, bringer nu deres børn i fare, og færingerne må vælge imellem sundhed og tradition.





Om instruktøren

Mike Day er skotsk instruktør og fotograf. Fra en baggrund som advokat, debuterede han i 2011 på internationale festivaler med The Guga Hunters of Ness, en 59’er dokumentarfilm bestilt af BBC. Mike blev opført som en af de ”10 Filmmakers to Wathc in 2012” af Filmmaker Magazin, og var han den første skotte på det nordiske program på EDNs ”12 for the Future” i 2012.





”Denne film startede som en chance for at få et glimt af en verden, der for mig er et mikrokosmos, der stillede mange spørgsmål om, hvordan vi lever med naturen. Det var oprindeligt en lokalhistorie, om et sammenstød mellem kulturer over den kontroversielle hvalfangst, men den voksede hurtigt til et spørgsmål om, hvordan vi alle lever med den natur, de have, menneskeheden har forurenet.” - Mike Day





Visningen er en del af en række simultanvisninger over hele landet - entré 50 kr





