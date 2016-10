Tíðindaskriv: Landsstýriskvinnur fegnast um grøna loysn

Dan Klein --- 21.10.2016 - 09:33

Rigmor Dam, landsstýriskvinna í mentamálum, og Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í heilsu- og innlendismálum, fegnast í dag um, at Løgtingið nú hevur endaliga samtykt, at Glasir verður hitað bæði við jarðhita og fjarhita.





- Landið skal vera grøna fyrimyndin, og samgongan hevur sett sær sum mál, at allir nýggir bygningar skulu hitast við grønari orku. At Glasir fær grøna orku er ein sigur fyri Føroya framtíð, tí framyvir fer ongin at góðtaka, at almennir nýbygningar verða hitaðir við olju, sigar landsstýriskvinnurnar báðar.





Við grønu orkuloysnini verður 80 prosent av nýggja skúladeplinum í Marknagili í Havn hitað upp við jarðhita og 20 prosent við fjarhita. Kostnaðurin fyri hesa loysnina er 8 mió. krónur.





