Tíðindaskriv: Tornið við heimsins enda

Dan Klein --- 03.05.2017 - 09:45

Oyggjar og skaldskapur ráðstevna





Við støði í skaldsligu útsøgnum William Heinesens um Føroyar sum ein heilan heim í einum sandkorni bjóðar Norðurlandahúsið til eina stóra bókmentaráðstevnu. Vit hava boðið yrkjarum og akademikarum av smáum oyggjum og fjarskotnum økjum úr øllum heiminum at kjakast um evni sum, hvønn leiklut oyggjar og oyggjabókmentir hava í samtíðarbókmentum, sambandið við havið, oyggjar sum undandtaksstøð, spenningin ímillum tað fólksliga og tað heimsborgarliga og mangt annað. Ráðstevnan fer m.a. at umfata fyrilestrar, pallborðskjak og rundferðir í Havn.

Rithøvundar: Sjón (IS), Jamaica Kincaid (Antigua/US), Donna Morrissey (New Foundland/Canada), Marcello Fois (Sardinia/Italy), Minae Mizumura (Japan), Carl Jóhan Jensen (Faroe Islands), Filinto Elisío (Cap Verde), Ulla-Lena Lundberg (Åland Islands), Robert Alan Jamieson (Shetland Islands/UK), Laksmi Pamuntjak (Indonesia), Niviaq Korneliussen (GL), Yoryis Yatramanolakis (Crete).





Vísindafólk: David Damrosch (US), Margaret Cohen (US), Delia Ungureanu (Hungary), Henk van der Liet (Netherlands), Kirsten Thisted (GL/DK), Malan Marnersdóttir (the Faroe Islands), Paulette A. Ramsay (Jamaica), Ottmar Ette (Germany), Gottskálk Jensson (Iceland), Ástraður Eysteinsson (Iceland), Pete Hay (Tasmania), Bergur Rønne Moberg (the Faroe Islands)