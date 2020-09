Tíðindi: 4. flokkur í Vestmanna vann eykaumfarið av Ársins Vitanarfróðu

Hósdagin 3. september varð kunngjørt, at 4. flokkur í Vestmanna skúla fekk heiðurin sum Ársins Vitanarfróðu í eykaumfarinum 2020. Tað fingu tey fyri frágreiðingina: “Hvussu kunnu næmingar gera skúlan grønari?”, sum tey sendu inn í juni. Í dag ganga tey í 5. flokki.



Handanin fór fram í Vestmanna skúla. Avtala varð gjørd við læraran og skúlastjóran, at umboð fyri Granskingarráðið skuldu koma á vitjan saman við fólki frá Kringvarpinum. Næmingarnir vistu ikki av hesum frammanundan, so tey vóru rættiliga ovfarin.



