Tidligere departementschef Per Okkels gæster Politisk Stuegang. Her bliver både talt om dengang Amtsrådsforeningen kun havde to personer til at arbejde med sundhedspolitik til fremtidens sundhedsvæsen. Foto: Mads Outzen

Tidligere departementschef Sundhedsministeriet skal genfødes efter corona-krisen

PODCAST: Sundhedsministeriet er presset, men ikke nedsmeltet, vurderer ministeriets tidligere departementschef Per Okkels.

Men hans gamle arbejdsplads skal genfødes, lyder det fra ham i Politisk Stuegang, hvor vi også taler sundhedsreform og en storstilet fusion, som Torben Mogensen håber dør inden fødslen.

