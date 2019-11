Til ummælis: Leingja umsóknarfreistir fyri mvg-afturbering til íløgur í almannagagnligt frítíðarvirksemi og leigubústaðir

Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald er lagt til almenna hoyring.

Orsøkin til uppskotið er, at freistin fyri nær søkjast kann um at fáa endurrindað meirvirðisgjald av íløgum í almannagagnligt frítíðarvirksemi (§3a) og leigubústaðir (§3b) gongur út 31. desember í ár.

Mælt verður til at leingja freistinar, soleiðis at hesar skipanir kunnu halda fram.Uppskotið kann lesast her.