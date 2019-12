Tilmæli um palliatión handað landsstýrismanninum

Ein arbeiðsbólkur hevur í dag handað landsstýrismanninum í heilsumálum, Kaj Leo Holm Johannesen eitt tilmæli um palliatión í Føroyum.



Arbeiðsbólkurin varð mannaður við fakkunnleika, serkønum fólki innan áhugabólkar og umboðum fyri Heilsumálaráðið. Arbeiðssetningurin, sum bólkurin fekk at arbeiða út frá, var m.a. at lýsa núverandi støðu á økinum og gera eitt tilmæli um, hvussu palliatión og hospise frameftir kundi verða skipað í Føroyum.



Tað eru liðin 18 ár, síðani tað seinasta tilmælið varð skrivað, og 14 ár síðan palliativa tænastan varð sett á stovn. Menningin á økinum hevur ikki staðið í stað, økini hava lagt seg eftir at nema sær vitan og kunnleika innan palliativa økið. Hetta veri seg á teimum trimum sjúkrahúsunum og sum stovnar undir landi og kommunum. Hóast tað, saknast ein samskipað og miðvís ætlan við leiðreglum fyri økið.



Høvuðsniðurstøðan hjá arbeiðsbólkinum er, at palliatión skal skipast í eini landsfevnandi tænastu, staðsett í Dronning Alexandrines Hospital á Landssjúkrahúsinum, har kommunulæknarnir og heimatænastan hava ein týdningarmiklan samskipandi leiklut í primera heilsugeiranum.



Formaðurin í arbeiðsbólkinum, Bjarni á Steig greiddi frá høvuðsniðurstøðunum hjá arbeiðsbólkinum og handaði landsstýrismanninum tilmælið.



Kaj Leo Holm Johannesen fegnaðist um at fáa tilmælið handað og takkaði arbeiðsbólkinum fyri arbeiðið. Kaj Leo Holm Johannesen segði, at hann var samdur við arbeiðsbólkinum í, at Dronning Alexandrines Hospital er eitt upplagt stað til palliativa deild. Landsstýrismaðurin segði á fundinum, at hann fer at gera alt fyri at menna palliativa økið, og væntar at skjøtil kann setast á arbeiðið í 2020.



Tilmælið kann lesast Tilmælið kann lesast her