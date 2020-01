Tilmeldingin til Aliráðstevnuna 2020 nú opin

Seinastu árini hevur Aliráðstevnan verið útseld áðrenn freistin at melda til er farin, so um man vil vera vísur í at fáa pláss, er best at melda til beinanvegin.









Á árligu aliráðstevnuni hittast fólk í og kring alivinnuna at fáa nýggja vitan, fáa íblástur og at netverka.Tað ber til at melda til Aliráðstevnuna á heimasíðuni hjá Vinnuhúsinum, www.industry.fo, ella við at trýsta her. Á tilmeldingarsíðuni ber eisini til at lesa meira um kostnað, treytir v.m.