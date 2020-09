Tiltak um íslendska marknaðin verður í Vinnuhúsinum hósdagin 1. okt. kl. 14

Seinasta freist at tekna seg til tiltakið er í dag kl. 12. Tiltakið verður eisini stroymt.

Hósdagin 1. oktober kl. 14.00 fara fyrrverandi føroyski sendimaðurin í Reykjavík, Petur Petersen, og íslendski sendimaðurin í Føroyum, Benedikt Jónsson, at greiða frá um møguleikar og avbjóðingar á íslendska marknaðinum.

Tiltakið verður í Vinnuhúsinum, Óðinshædd 7. Tiltakið verður eisini stroymt, so møguleiki er at hoyra framløgur og spurningar, hóast tað ikki skuldi ligið fyri at komið í Vinnuhúsið.

Almennu tilmælini fyri at fyribyrgja smittuspjaðing verða fylgd í sambandi við tiltakið, og tí er neyðugt at tekna seg til tiltakið frammanundan. Eisini er neyðugt at tekna seg, um man ynskir at fáa eitt leinki til stroymingina.

Tað ber til at tekna seg til tiltakið við at senda ein teldupost til industry@industry.fo við upplýsingunum um navn á luttakara, teldupostadressu og navn á fyritøku, ella við at ringja 309900.

Freistin at tekna seg er í dag, týsdag 29. september kl. 12.

Tiltakið er ókeypis fyri limir í feløgunum í Vinnuhúsinum.