\"For os handler det om at sætte et realiserbart mål,\" siger CSR-chef i Dagrofa, Henrik Bernhard Johannsen. Købmandskoncernen vil skære en femtedel af sine udledninger på tre år. Her besøger han Meny i Rødovre Centrum. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

To af Danmarks største dagligvarekoncerner sætter for første gang CO2-reduktionsmål

Købsmandskoncernen Dagrofa vil reducere CO2-udledningen fra egen drift med 20 procent inden udgangen af 2024. Salling Group sætter mål om 50 procents reduktion i 2030 og har samtidig tilmeldt sig anerkendt klimastandard for virksomheder.

Rasmus Raun Westh

Journalist og redaktør