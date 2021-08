Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Tommy Ahlers' lange praktikophold på Christiansborg

Tommy Ahlers' utidige exit er ingen overraskelse, men skriver sig alligevel ind i rækken af problemer for Venstres formand. Det er et signal fra en af Ellemanns mest loyale støtter om, at han ikke gider bruge sit liv i håbløs opposition de næste fem-seks år.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kommentar af Jarl Cordua, radiovært, kommentator ved Altinget m.fl.