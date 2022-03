Tommy Thorsteinsson

Tommy Thorsteinsson klar med aktuel og spektakulær klimakrimi

Vejleforfatteren Tommy Thorsteinsson udgiver den 28. marts 2022 klimakrimien: De døde hvisker i vinden, der er første bind i en serie på fire bøger om klimaforsker Jessica Winther.

Inspiration fra FN´s klimarapporter og udsigten for de kommende generationer

Udsigterne til klimforandringer og de stigende verdenshave gør indtryk:

”Jeg har læst uddrag af FN´s klimarapporter og interviewet Jens Hesselbjerg Christensen, professor i Is,

Klima- og Geofysik ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, der siden 1995 har været med til at lave FN’s IPPC rapporter om klimaets tilstand. Det er en kendt sag, at regeringen arbejder med en

målsætning om at sænke CO2 udledningen i Danmark med 70 procent frem mod 2030. Selvom det

lykkedes, vil vandstanden i havene stige med minimum 70 centimeter inden år 2100. Det vil medføre store forandringer, særligt for dem, som bor i kystnære områder. I værste fald stiger vandstanden med op til en meter. I andre og mere varme dele af verden vil man se strømme af klimaflygtninge på grund af stigende temperaturer og tørke.

En efterforsker med særlige evner:

”For at have et modstykke til bogens mere faktabaserede verden, har jeg udviklet en efterforsker med

ganske særlige evner. Melea Andersen, er efterforsker i den nye Taskforce Drab, der agerer spydspids for rigspolitiet i særlige drabssager. Hun har den særlige egenskab, at hun taler med de døde. Det er specielt, men der er en ganske særlig forklaring, som læserne får i løbet af serien,” fortæller Tommy.

Jessica Winther, klimaforsker

Hvorfor vælge en klimaforsker som hovedperson:

”Efter at have skrevet trilogien om Anna Blaafalk færdig, var det vigtigt for mig at prøve noget helt nyt. Jeg har arbejdet på at udvikle serien om Jessica Winther siden sommeren 2019. Det afstedkom blandt andet, at jeg hele 2021 fulgte den professionelle skriveskole Writers Academy med Thomas Rydahl og Britt Tippins som lærere og mentorer. Her arbejdede jeg med at udvikle Jessica Winther endnu mere samt hele skriveprocessen omkring bind et: De døde hvisker i vinden. Jessica er en stærk kvinde, der driver sin egen tænketank New Tomorrow. Udover det arbejder hun som rådgiver for miljø- og klimaministeren frem mod det kommende klimatopmøde i København. Men Jessica bærer på en hemmelighed.

Elefanthuen lurer i lommen. Det er – mig bekendt – første gang i krimihistorien, at en klimaforsker er hovedperson,” fortæller Tommy.

Fire bøger med afsæt i de fire elementer

Vind, ild, jord og vand. Det er de bærende elementer i Tommys nye serie:

”Hvert element får sin egen titel. I bind et er det, som titlen antyder, vinden. Elementerne beskriver de

problemer, der vil følge i kølvandet på klimakrisen. I De døde hvisker i vinden, har en person fået nok af politikernes lange vej fra tale til handling. Vedkommende beslutter sig for at tage sagen i egen hånd og bruger drabelige metoder for at sætte klimaet øverst på dagsordenen,” fortæller Tommy.

De første anmeldelser siger:

”En bog, der sprænger alle rammer og er i helt usædvanlig topklasse.” Krimiormen.

”Fængslende læsning, som får min varmeste anbefaling.” Fru Thulstrup.

”En speciel krimi, der giver anledning til refleksion.” Bogfidusen.

Tommy Thorsteinsson er inviteret til Krimimessen 2022 i Horsens d. 2. og 3. april.













Noget at styrke sig på.