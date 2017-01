Torkil skarar framúr

Dan Klein --- 07.01.2017 - 09:00

Tá ið Wenzel í 2015 gjørdi stuðulsavtalu við Torkil Veyhe, høvdu vit góðar vónir um hampilig úrslit, men at hesi fóru at skara so fram úr, høvdu vit ikki væntað.





Tíðindaskriv:





Nú eftir árslok hava vit tikið samanum og fyri føroyska súkklaran vóru úrslitini í 2016 hesi:





- Nr 1 Marcello Bergamo Cup (Mai)

- Nr 1 A kapping í Herning (Mai)

- Fekk UCI point - Himmerland Rundt (Mai)

- nr. 2 í Post Cup á Bornholm (juni)

- Fekk UCI point - GP Horsens (juni)

- Nr 9 í DM einkultstarti (juni)

- Útvaldur til koyring í Post Nord Danmark rundt í juli

- Útbrot á 3. etapu í Post Nord Danmark rundt og vann fighter troyggjuna tann dagin og endaði

samanlagt nr 2 um tað troyggjuna.





Tilsamans 5 podie pláss í 2016 og ikki færri enn 14 topp 10 pláss.

Torkil Veyhe gevst ikki á hondum, men hevur longu sett kós fyri 2017:





- At vinna eina UCI kapping

- At endurvinna Gull á oyggjaleikum

- At verða millum topp 3 til DM einkultstart





Tað er ikki hvønn dag, at ein føroyingur skarar framúr í súkkluítróttini og vit hjá Wenzel fegnast saman við Torkili um úrslitini.





-Hann hevur viljan og evnini, ið skulu til og tað virðismeta vit, sum nakað dýrabart. Tá ið Torkil røkkur einum góðum úrsliti, eru allir føroyingar vinnarar, sigur Jógvan Højgaard, stjóri í P/F Wenzel at enda..