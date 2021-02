Tórsgøta í februar

Danny og Ingi á Reinsarínum

26. februar verður tað hitt eftir hitt eftir hitt á Reinsarínum

Um tað er nakar, sum er føroyskur ambassadør fyri feitum og fangandi pop hittum, so eru tað stór sjarmørarnir Danny og Ingi. Saman hava teir marinerað Føroyar í hittum.

So um tú mungar eftir at hugna tær við vinfólki og góðum stemningi, har tú kann syngja við til øll løgini, so er hetta akkurát nakað fyri teg.