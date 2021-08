Tórsgøta/Nordic Music Days

Týsdagin 31. august kl. 15:30 fara yrkistónleikarar at spæla verk hjá øllum teimum, sum hava nótar við til teirra egna verk





Heldur enn at spæla eina vanliga konsert, fara Adapter at geva viðurkendum eins og nýggjum tónasmiðum høvi til at hoyra verk síni framførd og roynd av yrkistónleikarum.