Trettan nýggir ph.d.-arar í 2021

Sambært skrásetingunum hjá Granskingarráðnum hava trettan føroyingar lokið ph.d.-prógv í 2021. Sjey av hesum verkætlanunum eru stuðlaðar av Granskingarráðnum.

21. januar vardi Elisabeth Holm ph.d.-ritgerð sína á Heriot-Watt University. Ritgerðin kallast "New Times in the Faroe Islands, New Speakers of Faroese and the Sociolinguistics of Labour Market Inclusion: Challenges and Opportunities." Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira her

1. mars vardi Ann Sølvia Selmarsdóttir Purkhús sína ph.d.-ritgerð á Durham University. Ritgerðin kallast “Burials and Landscapes during the Viking Age.” Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira her

19. mars vardi Paula Gaard ph.d.-ritgerð á Fróðskaparsetrinum. Ritgerðin kallast "Verjurøða ummælarans - sjálvsmyndan í føroyskum bókaummælum 1997-2007." Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira her

24. mars vardi Ingi Heinesen Højsted ph.d.-ritgerð sína á DPU. Ritgerðin kallast "Toward marvels in dynamic geometry teaching and learning: Developing guidelines for the design of didactic sequences that exploit potentials of dynamic geometry to foster students’ development of mathematical reasoning competency." Les meira her

25, mars vardi Árni Johan Petersen ph.d.-ritgerð sína á CBS. Ritgerðin kallast "Collective Imaginary as (Residual) Fantasy." Les meira her

7, mai 2021 vardi May-Britt Skordal ph.d.-ritgerð sína á Fróðskaparsetrinum. Ritgerðin kallast: “Football is Medicine: Promoting healthy living and an effective means of preventing and treating lifestyle diseases.” Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira her

17. juni vardi Óluva R. Eidesgaard ph.d.-ritgerð sína á Københavns Universiteti. Ritgerðin kallast: ”Investigation and applicability of interpreted well log data within the Faroe Islands Basalt Group (FIBG)." Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira her

25. juni vardi Heiðrikur Bergsson ph.d.-ritgerð sína á Københavns Universiteti. Ritgerðin kallast: "Optimizing fish growth and animal welfare in aquaculture sea cages by profiling oxygen and water current".

28. juni fekk Tórheðin Jónsveinsson Jensen formligu góðkenningina av síni DBA-ritgerð, sum hann vardi á í Henley Business School í desember 2020. Ritgerðin kallast: "Knowledge dynamics in two Faroese seafood clusters: Innovations in a highly tacit environment." Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira her

30. september vardi Katla Heðinsdóttir ph.d.-ritgerð sína á Københavns Universiteti. Ritgerðin kallast: “On the Exploitation of Host Communities in International Clinical Research." Les meira her

30. november vardi Fróði Gregersen sína ph.d. ritgerð á DTU. Ritgerðin kallast "Systematic Artifacts in Current-Induced Magnetic Field Measurements by MRI." Les meira her

6. desember vardi Inga Kristiansen ph.d.-ritgerð sína á Fróðskaparsetrium. Ritgerðin kallast: "Population dynamics of Calanus species within the southwestern Norwegian Sea – links to water mass distribution and Norwegian spring spawning herring.” Les meira her

15. desember vardi Sissal Vágsheyg Erenbjerg ph.d.-ritgerð sína á Københavns Universiteti. Ritgerðin kallast: “Oceanography of the Faroe Shelf and Sundalagið Norður - a modeling approach.” Verkætlanin er stuðlað úr Granskingargrunninum. Les meira her

Ph.d. lesandi, ph.d.arar og doktarar skrásettir í Heilagrunninum

Til ber at finna upplýsingar um allar ph.d. lesandi, ph.d.arar, doktarar og aðrar føroyskar granskarar, sum vit vita um, við at fara í Heilagrunnin

Fleiri ph.d.-ritgerðir eru tøkar talgilt her

Vit hava eisini ein afturlatnan bólk á Facebook, sum kallast “Føroysk ph.d.lesandi”, har til ber at kunna og samskifta um viðkomandi viðurskifti, eitt nú stuðulsfreistir, skeið, ráðstevnur, ph.d.verjur og útgávur. Til ber at biðja um limaskap her

Saknast onkur ph.d.lesandi, ph.d.ari ella annar í Heilagrunninum ella í yvirlitinum omanfyri, frætta vit fegin á gransking@gransking.fo