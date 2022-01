Der sendes stærke signaler om den danske opbakning til Ukraine. Både udenrigsministeren og forsvarsministeren har hver især besøgt landet for at sætte handling bag udmeldingerne om, at Danmark, gennem Nato, står sammen med Ukraine. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Trine Bramsen reagerer på kritik fra russisk ambassadør: Det er jo mageløst

Den russiske ambassadør retter i et interview med Altinget en skarp kritik af regeringens Ukraine-politik. Nu svarer forsvarsminister Trine Bramsen igen.

Foto: Der sendes stærke signaler om den danske opbakning til Ukraine. Både udenrigsministeren og forsvarsministeren har hver især besøgt landet for at sætte handling bag udmeldingerne om, at Danmark, gennem Nato, står sammen med Ukraine. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Trine Bramsen reagerer på kritik fra russisk ambassadør: "Det er jo mageløst" - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Siri Marie Munch Schrøder

Journalist