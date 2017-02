Trump sigst hava óndartaða narssisismu

Dan Klein --- 07.02.2017 - 07:07

Anerkendt amerikansk psykolog: Trump er uhelbredeligt psykisk syg. (Yvirskrivt í BT 06.02.17)





John D.Gardner, ið er ein sera høgtmettur sálarfrøðingur á John Hopkins Medical School í USA, hevur, eftir at hava fylgt Trump intenst, gjørt ta absoluttu niðurstøðuna, sum hann hevur latið US News: at Trump ikki bara er narsissistur, men hevur eina ondartaða narsissismu, sum saman við hansara temperamenti ger tað ómøguligt fyri hann at kunna virka sum forseti. Tí meðan narssisisman kann grøðast, so kan óndartað narssisisma tað ikki.





Google skrivar um narssisismu (men ikki um ta óndartaðu, sum er fananum lík):





Narcissistiske træk





En gennemtrængende mønster af grandiositet (i fantasi eller adfærd), behov for beundring, og mangel på empati, begyndende med den tidlige voksenalder og til stede i en række forskellige sammenhænge, som angivet med fem (eller flere) af følgende:





• Mangler empati: er uvillige til at anerkende eller identificere sig med de følelser og andres behov





• Har en grandiose følelse af selvhøjtidelighed (f.eks overdriver resultater og talenter, forventer at blive anerkendt som overlegen uden rimeligt resultater)





• Har en følelse af retten, dvs. urimelige forventninger om specielt gunstig behandling eller automatisk overholdelse hans eller hendes forventninger





• Er interpersonelt udnyttende, dvs. udnytter andre til at opnå sine egne ender





• Er ofte misundelig på andre eller tror andre er misundelige på ham eller hende





• Kræver overdreven beundring





• Viser arrogante, hovmodige adfærd eller holdninger





• Mener, at han eller hun er "speciel" og unik og kun kan forstås af, eller skal omgås andre særlige eller høj status mennesker (eller institutioner)





• Er optaget af fantasier om ubegrænset succes, magt, glans, skønhed eller ideel kærlighed





Dagfinnur Danbjørg.