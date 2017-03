Tryggingartakarin verjast fyri mismuni

Dan Klein --- 02.03.2017 - 09:00

TRYGGINGARAVTALULÓGIN: Møguligar gensjúkur hjá borgarum skulu ikki takast við í váðametingar hjá tryggingarfeløgum, heldur Aksel V. Johannesen, løgmaður.





Føroyski tryggingartakarin skal verjast fyri mismuni. Tað er endamálið við lógaruppskotið um broytingar í tryggingaravtalulógini, sum løgmaður hevur lagt fyri Løgtingið. Lógaruppskotið var til fyrstu viðgerð í løgtinginum í gjár.





Vitan um ættarbregði ella komandi sjúku kann gera, at ávísir persónar verða fyri mismuni, tá teir skulu samráðast um tryggingaravtalu. Hetta gevur tryggingarfeløgunum ein fyrimun í mun til borgaran, og tað er ikki rætt, heldur løgmaður.





“Fleiri og fleiri slóðbrótandi verkætlanir um gengransking verða gjørdar og tað er týdningarmikið, at lóggávan fylgir við. Borgarin skal vera vísur í, at tøknilig frambrot ikki hava við sær, at fólk verða fyri mismuni,” sigur Aksel V. Johannesen, løgmaður.





Sambært lógaruppskotinum fer eitt tryggingarfelag ikki at kunna seta sum treyt fyri, at ein tryggingaravtala kann verða gjørd, at felagið fær forsagnar upplýsingar um heilsustøðuna hjá tryggingartakaranum. Eisini fer tryggingarfelagið heldur ikki at kunna biðja um slíkar upplýsingar seinni ella spyrja tryggingartakaran, um viðkomandi hevur latið seg kannað.





Um hugt verður eftir lóggávuni hjá londunum rundan um okkum er greitt, at Føroyar eru afturúr á hesum øki, hóast tørvurin at verja upplýsingar um einstaklingin kanska er enn størri í einum so lítlum samfelagi sum Føroyar.





Lógaruppskotið fer tó ikki at virka avmarkandi fyri tryggingarfeløgini í mun til nýtslu av vanligum upplýsingum um heilsustøðu hjá tryggingartakaranum, sum felagið longu hevur heimild til at nýta.

Um broytingar í tryggingaravtalulógini

Ein arbeiðsbólkur læt í august 2015 Heilsumálaráðnum eitt álit við heitinum: Útgreinan av lóggávuni á humangenomøkinum í Føroyum. Eitt av tilmælunum hjá arbeiðsbólkinum var, at tryggingaravtalulógin átti at verið broytt, soleiðis at tryggingarfeløg ikki kunnu nýta genomupplýsingar hjá einum tryggingartakara í sambandi við, at tryggingaravtalur verða gjørdar.