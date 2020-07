Tunlarnir Norður um Fjall

UNDANGÓÐKENNING: Í sambandi við bygging av tunlum Norður um Fjall bjóðar Landsverk áhugaðum arbeiðstakarum at søkja um undangóðkenning til at geva tilboð upp á høvuðsarbeiðstøku.

Freistin at lata Landsverki inn tilfar er 4. september 2020, kl. 13:00. Ætlanin er at bjóða arbeiðið út seinni í ár, og at byrja arbeiðið seint í 2020. Verkætlanin er mett at verða liðug í seinasta lagi í 2024-2025. Les meira undir "Útboð" á heimasíðuni her