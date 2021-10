Tunnil til Suðuroyar er mettur at kosta 5,4 milliardir krónur

Landsverk kunnaði hósdagin, løgtingslimir , og útvaldari pressu, um búskaparligu forkanningarnar av einari nýggjari farleið til Suðuroynna.

Høvuðsniðurstøðan er, at fíggjarliga avbjóðingin er sera stór og at ferðslan megnar í mesta lagi at rinda 10% av íløguni.

