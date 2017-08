Tunnilsgjald dýrasta loysnin til rakstrarfígging av undirsjóvartunlum

Dan Klein --- 29.08.2017 - 08:45

FÍGGING: Í seinastuni hevur aftur verið alment kjak um, hvussu undirsjóvartunlarnir skulu umsitast og fíggjast, tá teir eru afturgoldnir. Ein bummgjaldsskipan er lutfalsliga dýr at reka, tá hon bert skal fíggja rakstur og viðlíkahald. Við støði í núverandi tunnilsgjaldi skulu umleið 1,40 krónur krevjast inn fyri at tryggja, at 1,0 króna loypur av til viðlíkahald.





Við jøvnum millumbilum tekur kjak seg upp um, hvussu framtíðar raksturin av verandi undirsjóvartunlum skal skipast, eftir at teir eru afturgoldnir.





Líka síðani farið varð undir teir báðar verandi undirsjóvartunlarnar, hevur tað ligið í kortunum, at almennu partafeløgnini, sum eiga og reka tunlarnar, skuldu avhenda tunlarnar til landið, tá teir vóru afturgoldnir.





Viðvíkjandi umsiting av innkrevjingarskipanum, so vísa tølini í roknskapunum hjá partafeløgunum Vágatunlinum og Norðoyartunlinum, at tað við núverandi tunnilsgjaldi kostar umleið 1,40 krónur, fyri at 1,0 króna skal liggja eftir til viðlíkahald. Við øðrum orðum fara tey 40 oyruni til at dekka útreiðslurnar til innkrevjingarskipanina og umsiting av undirsjóvarfeløgunum annars.





Landsverk vísir á, at tunnilsgjald, bummgjald og onnur brúkaragjøld eru skilagóð at nýta til at fíggja størri íløgur, sum bæði verandi og komandi undirsjóvartunlar eru og verða fíggjaðir við. Men tá skuldin er burtur, og gjaldið er komið so langt niður, at tað bert fer til at fíggja raksturin, er ikki talan um eina haldgóða loysn, tí tá gerast umsitingarútreiðslurnar lutfalsliga alt ov høgar, sum víst verður á omanfyri.





Sum er, fer bert ein partur av vegskatti og skrásetingargjaldi til rakstur og viðlíkahald av vegakervinum, sum hesi gjøld upprunaliga vórðu ætlaði til. Pláss er tí fyri eisini at fíggja raksturin og viðlíkahaldið av verandi undirsjóvartunlum við hesum inntøkum.

Um ikki beinleiðis lata verandi vegskatt og skrásetingargjøld fara til vegakervið, og harvið lata verandi akfarsgjøld, sum borgarin longu rindar, fara til rakstur og viðlíkahald av landsins vegum, so er ein annar háttur at fíggja hesar uppgávur at hækka bensin- og oljuavgjøldini á akfør. Við at hækka tey 16 oyru, dekkar hetta rakstur og viðlíkahald av Vágatunlinum. Við at leggja 37 oyru oman prísin fyri liturin, ber eisini til at fíggja rakstur og viðlíkahald av Norðoyatunlinum.





Skulu hesar rakstrar- og viðlíkahaldsútreiðslur krevjast inn yvir vegskattin, uttan at taka upphæddina av fíggjarlógini frá tí, sum longu verður kravt inn, skulu 222 krónur leggjast afturat árliga gjaldinum fyri at fíggja Vágatunnilin. Fyri báðar tunlarnar verður talan um eina hækking á 500 krónur.