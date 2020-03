Týskt sum upptøkukrav strikað

Jenis av Rana, landsstýrismaður í uttanríkis- og mentamálum, hevur nú lýst eina kunngerð, sum hevur við sær, at tað einans verður á hugbreyt, at týskt verður upptøkukrav á miðnámi. Kravið verður galdandi við upptøku frá 2023. Hetta merkir samstundis, at týskt ikki verður upptøkukrav á búskapar- og fyrireikingarbreytini.





Á sumri 2019 varð kunngerð lýst, sum ásetti, at týskt skuldi verða upptøkukrav á fleiri gymnasialum breytum.





Eftir at málið er viðgjørt av nýggjum, og ymsu partarnir eru hoyrdir, hevur landsstýrismaðurin gjørt av, at týskt verður upptøkukrav á hugbreyt, men ikki á búskapar- og fyrireikingarbreyt á miðnámi.



Jenis av Rana, landsstýrismaður, hevur samstundis ætlanir um at fara undir eina heildarviðgerð av, hvørja støðu fremmandamál skulu hava í okkara skúlaverki sum heild.