Udlændinge- og integrationsministeren går på forældreorlov

I anledning af at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye afholder forældreorlov, er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 11. august 2020 bifaldet, at ledelsen af de under Udlændinge- og Integrationsministeriet hørende opgaver overdrages til boligminister Kaare Dybvad Bek fra og med den 17. august 2020 til og med den 27. september 2020, således at boligministeren tillige vil være fungerende udlændinge- og integrationsminister.

Henvendelse til den fungerende udlændinge- og integrationsminister skal ske via Udlændinge- og Integrationsministeriet.